Al menos 112 muertos y 837 heridos en los ataques israelíes de este miércoles en Líbano

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Beirut, 8 abr (EFE).- Al menos 112 personas murieron y otras 837 resultaron heridas este miércoles en una oleada de bombardeos israelíes sin precedentes contra diferentes zonas del Líbano, donde Israel dice haber alcanzado más de cien objetivos en un lapso de apenas diez minutos.

«Los ataques del enemigo israelí en diferentes regiones libanesas, incluida la capital Beirut, han causado un balance actualizado pero no definitivo de 112 muertos y 837 heridos», informó en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, dependiente del Ministerio de Salud Pública.

Este mediodía, Israel lanzó una oleada de bombardeos simultáneos contra diferentes áreas del sur y el este del país, así como otras de Beirut y sus alrededores que no habían sido alcanzadas todavía desde el inicio de su ofensiva el pasado 2 de marzo.

Se trató, además, de la ola de mayor envergadura desde el estallido del conflicto, según el propio Ejército israelí, que afirmó que su objetivo fueron alrededor de un centenar de cuarteles e infraestructuras militares del grupo chií libanés Hizbulá.

Entre los lugares alcanzados hay edificios residenciales en zonas céntricas de Beirut.

La escalada comenzó horas después de que se acordara un alto el fuego en Irán, que el Estado judío consideró que no se aplica al territorio libanés.

En este contexto, el presidente del Líbano, Joseph Aoun, advirtió de que la «masacre» cometida este miércoles por Israel en diferentes puntos del Líbano ignora los esfuerzos encaminados al logro de la paz en Oriente Medio tras el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. EFE

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