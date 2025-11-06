Al menos 114 muertos y 127 desaparecidos en Filipinas tras el paso del tifón Kalmaegi

Bangkok, 6 nov (EFE).- Al menos 114 personas murieron y 127 permanecen desaparecidas tras el paso por Filipinas del tifón Kalmaegi, uno de los más fuertes de la temporada, indicó este jueves la Oficina de Defensa Civil.

La isla de Cebú, con 71 muertos, es la zona más afectada por Kalmaegi, que cruzó entre el martes y el miércoles el país con vientos huracanados e intensas precipitaciones, declaró Rafaelito Alejandro, subdirector de la Defensa Civil, a la emisora DZMM. EFE

