Al menos 12 muertos, incluidos niños, al caer un microbús por un barranco en Afganistán

1 minuto

Kabul, 8 feb (EFE).- Al menos doce personas murieron, entre ellas varios niños, y otras tres resultaron heridas al despeñarse el microbús en el que viajaban por un barranco en el noreste de Afganistán, informaron este domingo fuentes oficiales.

«Tras un accidente de tráfico ocurrido ayer en el distrito de Arghanjkhwah, en la provincia de Badakhshan, al menos 12 personas perdieron la vida y otras tres resultaron heridas de gravedad», confirmó a EFE el portavoz del Departamento provincial de Información y Cultura, Zabihullah Amiri.

El siniestro se produjo el sábado en la zona de Samdar. Amiri detalló que entre los fallecidos hay civiles de todas las edades y señaló que «las víctimas incluyen a hombres, mujeres y niños».

Según las autoridades, el accidente ocurrió cuando un vehículo de pasajeros tipo «Flancoach», una furgoneta habitual en zonas rurales, perdió el control por el mal estado de la calzada, se salió de la ruta y se precipitó por un barranco mientras circulaba desde la ciudad de Faizabad hacia el centro del distrito.

Las autoridades locales informaron de que los heridos fueron trasladados a centros médicos cercanos para recibir tratamiento y añadieron que varios de ellos se encuentran en estado crítico.

Los accidentes de tráfico son un problema persistente en Afganistán, donde la falta de carreteras estandarizadas, la escasez de señales de tráfico y la negligencia de los conductores contribuyen frecuentemente a siniestros mortales. EFE

lk-lgm/rml