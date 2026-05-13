Al menos 12 muertos en ataques contra coches en Líbano, donde el saldo total sube a 2.896

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Beirut, 13 may (EFE).- Al menos doce personas murieron este miércoles en bombardeos israelíes contra vehículos en diferentes partes del Líbano, donde continúan las violaciones al alto el fuego y el balance total de fallecidos desde el inicio de las hostilidades asciende ya a 2.896.

En las últimas horas, se ha registrado un número significativo de ataques contra coches en el sur del país, que dejaron en total tres muertos en las localidades de Al Maaliya, Shaitiya y Naqoura, informó el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano en un comunicado.

También se registró una acción del mismo tipo en la ciudad de Sidón, la más importante del sur del país y alejada de la frontera con Israel, lo que causó el fallecimiento de un ciudadano más, según otra nota emitida por el mismo departamento.

Por otro lado, ocho personas perdieron la vida, entre ellas dos niños, en tres impactos contra vehículos en la carretera que une el sur del Líbano con Beirut, en concreto a entre 20 y 30 kilómetros al sur de la capital.

Tras la nueva jornada de violencia, que también incluyó bombardeos y órdenes de evacuación para diversas localidades meridionales, el número total de víctimas desde el inicio del conflicto el pasado 2 de marzo se eleva ya a 2.896 muertos y 8.824 heridos, según datos del Centro de Operaciones de Emergencia.

Está previsto que el Líbano e Israel se reúnan los próximos jueves y viernes en Washington para tratar de consolidar la tregua en vigor, extenderla y abordar también otros asuntos relacionados con una potencial solución negociada al conflicto. EFE

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