Al menos 12 muertos en China tras una explosión en una tienda de fuegos artificiales

Bangkok, 18 feb (EFE).- Al menos 12 personas murieron este miércoles en Zhengji, municipio en el centro-este de China, tras una explosión en una tienda minorista de fuegos artificiales, según informaron las autoridades locales.

El suceso ocurrió alrededor de las 14:00 hora local (6:00 GMT) en la mencionada localidad de la provincia de Hubei y provocó, además, un incendio que afectó a un área de aproximadamente 50 metros cuadrados, recogió la agencia de noticias china Xinhua.

Equipos de emergencia se trasladaron al lugar de los hechos, donde encontraron 12 cuerpos sin vida, y lograron extinguir las llamas hacia las 15:30 hora local (7:30 GMT), según la citada agencia.

Las autoridades se encuentran investigando la causa de la explosión, que se produce un día después de que China diera la bienvenida al Año Nuevo lunar.

La festividad, que va acompañada del mayor movimiento anual de población del planeta, conocido como ‘chunyun’, con el regreso a sus localidades natales de millones de personas, acostumbra a celebrarse con el encendido de luces y fuegos artificiales.

Millones de ciudadanos chinos regresan por estas fechas a sus ciudades y pueblos natales, aprovechando los días festivos con motivo del Año Nuevo lunar, representado esta vez por el Caballo de Fuego.

El Ministerio de Transporte chino contabilizó 194,11 millones de desplazamientos interregionales, principalmente por carretera, en la víspera del nuevo año lunar y prevé un nuevo pico de tráfico hacia el sexto día del calendario festivo. EFE

