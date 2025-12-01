Al menos 12 muertos y 30 desaparecidos al naufragar dos embarcaciones en Amazonía peruana

Lima, 1 dic (EFE).- Al menos doce personas murieron y alrededor de 30 permanecen desaparecidas después de que dos embarcaciones fluviales se hundieran este lunes en el puerto peruano de Iparia, en la región amazónica de Ucayali, debido a un deslizamiento de tierra, según los primeros reportes policiales.

La agencia estatal Andina informó que unidades de rescate de la Policía Nacional del Perú (PNP) partieron desde el aeropuerto de Pucallpa, capital de Ucayali, con destino a Iparia para asistir a los pasajeros afectados, así como también equipos de rescate de la Marina de Guerra.

Medios locales detallaron que un deslizamiento de tierra en el puerto de la localidad de Iparia provocó que dos embarcaciones que se encontraban realizando una parada en la orilla del río Ucayali se hundieran alrededor de las 5.00 hora local (10.00 GMT).

Además, la Región Policial Ucayali señaló a Andina que además de las 12 víctimas mortales, entre las que hay varios niños según imágenes difundidas en redes sociales, y la treintena de desaparecidos, hay seis personas heridas.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) indicó en redes sociales que el deslizamiento se produjo por la erosión de la ribera del río Ucayali y agregó que pidieron el apoyo de la Marina de Guerra «para las acciones de búsqueda y rescate».

Según los primeros reportes, una de las embarcaciones, de nombre ‘Rápido Oriente’, quedó completamente sumergida, mientras que la embarcación ‘Deo Rigo’, que transportaba pasajeros de diferentes comunidades amazónicas también sufrió graves daños a causa del derrumbe. EFE

