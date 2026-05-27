Al menos 12 soldados colombianos heridos en ataque del ELN a cuatro días de las elecciones

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Bogotá, 27 may (EFE).- Al menos doce soldados colombianos resultaron heridos este miércoles en un ataque terrorista perpetrado en las inmediaciones de un batallón en el departamento caribeño de La Guajira, informó el Ejército, que lo atribuyó a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), a cuatro días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en el país.

El blanco del ataque con explosivos fue el Batallón de Infantería Mecanizado No. 6 Cartagena, situado en Riohacha, capital de La Guajira, «hecho que preliminarmente dejó afectados a 12 de nuestros soldados y puso en riesgo la integridad de la población civil», señaló la institución.

«Esta acción criminal que habría sido perpetrada por integrantes del grupo armado ELN, con la activación de dispositivos explosivos, atenta contra la tranquilidad y seguridad del pueblo guajiro y será puesta en conocimiento de las autoridades competentes para adelantar las investigaciones correspondientes», agregó.

El lugar donde tuvo lugar el atentado está situado sobre la Troncal del Caribe, la carretera más importante de esa región del norte de Colombia, en una zona donde también funcionan varios colegios campestres y la sede de la Universidad de La Guajira, que estaban cerrados a la hora del ataque por ser de madrugada.

El procurador general de Colombia, Gregorio Eljach, repudió el atentado y exigió a las autoridades la inmediata captura y judicialización de los responsables.

El atentado fue cometido a solo cuatro días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas, que se llevarán a cabo el próximo domingo y para las cuales el ELN anunció un cese el fuego unilateral de tres días.

Según un comunicado divulgado hace una semana por el ELN, el cese el fuego comenzará a las 00.00 horas del sábado 30 de mayo y finalizará a la misma hora del martes 2 de junio.

En época de elecciones es usual que el ELN anuncie treguas unilaterales que son precedidas de ataques en distintas partes del país.

A esa guerrilla atribuyó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, el ataque de ayer contra una patrulla policial en la carretera entre Cúcuta y Pamplona, en el departamento de Norte de Santander, que dejó tres uniformados heridos.

La semana pasada, seis personas fueron asesinadas en una zona rural de Ábrego, en la misma región, matanza cuya autoría reconoció días después el ELN. EFE

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