Al menos 120 evacuados en un incendio en el sur de Francia que ya quemó 180 hectáreas

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París, 19 jul (EFE).- Un incendio forestal declarado este domingo en un pequeño pueblo del departamento del Var (sureste de Francia) ha calcinado, de momento, 180 hectáreas y ha requerido la evacuación de, al menos, 120 personas.

Están trabajado en su extinción 255 bomberos, 122 vehículos y 11 medios aéreos, entre ellos cinco Canadair, cuatro helicópteros bombarderos de agua (incluido un helicóptero pesado) y dos aviones DASH.

En un comunicado, la Prefectura del Var informó que el fuego, declarado en torno a las 15.30 hora local (13:30 GMT) en la localidad de Taradeau, fue «avivado por el viento y la sequedad de la vegetación», por lo que avanzó con «extrema rapidez, quemando 60 hectáreas al este del pueblo».

«Posteriormente, el fuego saltó hacia el municipio de Les Arcs-sur-Argens, donde ya han ardido 120 hectáreas», agregó la Prefectura.

En Les Arcs-sur-Argens, los barrios de Château Saint-Pierre, Font du Loup y Plateau des Aires han sido evacuados con el apoyo de la gendarmería. El centro comunitario del municipio ha acogido a 120 personas.

En Taradeau, se ha evacuado, «como medida preventiva», una decena de viviendas y se ha habilitado un centro de atención y acogida en el centro comunitario del pueblo.

El incendio ha cortado la circulación ferroviaria entre Tolón y Les Arcs en ambos sentidos. También ha obligado a cortar cuatro carreteras regionales.

Tras tres oleadas de calor -la de finales de junio inédita por su intensidad-, Francia está ahora bajo alerta de incendios forestales. A inicios de mes, registró violentos fuegos en Perpiñán y en los de los departamentos de Drome e Indre.

A mediados de este mes, ardió el 10 % del bosque de Fontainebleau, al sureste de París y considerado una de las joyas naturales de Francia por haber sido histórico coto de caza de la monarquía francesa y albergar robles, hayas y coníferas, además de una abundante fauna.

En su visita a este espacio natural el pasado jueves, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que se trata de una «situación inédita» porque «el país no se había visto confrontado a tantos episodios, a tanta presión de fuegos, un poco por todas partes». EFE

atc/rod