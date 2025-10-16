Al menos 123 menores han sido reclutados por grupos armados este año en Colombia

1 minuto

Bogotá, 16 oct (EFE).- Al menos 123 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados entre enero y septiembre de este año en Colombia, denunció este jueves la Defensoría del Pueblo, que pidió a las autoridades garantizar «la protección integral» de los menores de edad.

«Las niñas, niños y adolescentes deben crecer en territorios de paz. Su futuro no puede ponerse en riesgo por el reclutamiento que hacen los grupos armados», señaló la Defensoría en un mensaje publicado en sus redes sociales.

De los 123 menores reclutados, el 63 % son hombres y el 37 % mujeres. Igualmente, en el 47 % de los casos los jóvenes hacen parte de población indígena y el 46 % no se reconoce en ningún grupo étnico, mientras que el 7 % son afrocolombianos.

«Cauca, Antioquia, Chocó, Huila y Nariño son los departamentos con mayor número de casos», agregó el organismo.

La Defensoría también actualizó la cifra de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes de 2024 y la elevó a 624 casos, de los cuales 62 % son hombres y 38 % niñas.

Sobre los casos del año pasado, esa institución señaló que el 41 % de los reclutamientos los cometió el Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las antiguas FARC.

Le siguen disidencias sin especificar, con el 30 %; grupos sin identificar, con el 15 %, y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), con el 5 %.

Más de la mitad de los casos de 2024, 376, están concentrados en el convulso departamento del Cauca (suroeste), el principal bastión del Estado Mayor Central. EFE

jga/csr/gpv

(foto)