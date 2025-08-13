Al menos 123 muertos por ataques israelíes en Gaza el martes, según Sanidad



Jerusalén, 13 ago (EFE).- Al menos 123 gazatíes murieron el martes como consecuencia de los ataques israelíes en la Franja de Gaza, y 437 resultaron heridos, informó este miércoles el Ministerio de Sanidad del enclave en su balance que recoge datos del día anterior.

Las últimas víctimas que llegaron a los desabastecidos hospitales del territorio elevaron la cifra total de fallecidos por la ofensiva israelí en Gaza a 61.722, de los cuales 1.859 murieron mientras buscaban ayuda humanitaria, según las autoridades sanitarias del enclave, controladas por el grupo islamista Hamás.

El número total de heridos asciende también a 154.525, incluidos 13.594 que de igual forma se encontraban en búsqueda de alimento, desde el inicio de la guerra el 7 de octubre de 2023.

Sanidad también reportó el incremento de muertes por hambruna y desnutrición que ya alcanzan las 235, incluidas 106 niños.

Solo el martes, la institución reportó ocho fallecimientos por estas causas, entre ellos tres niños, el grupo de población gazatí más afectado por la crisis, según organizaciones internacionales y la ONU, que alertan constantemente sobre los crecientes niveles de desnutrición infantil en el enclave.

Los ataques en la Franja se han intensificado después de que el pasado viernes el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, presentara su plan de ocupación del territorio palestino.

A ello se suma el limitado acceso de ayuda humanitaria, que agrava aún más la situación de una población al borde de la hambruna, como denuncian de forma constante las organizaciones humanitarias.EFE

