Al menos 124 bomberos y 11 aviones combaten un incendio en el norte de Portugal

1 minuto

Lisboa, 12 sep (EFE).- Un total de 124 bomberos, apoyados por 25 vehículos terrestres y once medios aéreos, combaten este viernes un incendio declarado en el norte de Portugal y a un centenar de kilómetros de la frontera con Orense (Galicia, España).

Un portavoz de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) lusa explicó a EFE que el fuego comenzó sobre las 14:27 hora local (13:27 hora GMT) de hoy por causas desconocidas en una área boscosa, donde apenas hay viviendas, de la localidad de Murça.

La fuente afirmó que el fuerte viento y la orografía de la zona están impidiendo la extinción de las llamas, aunque las autoridades esperan que el incendio pueda ser controlado a lo largo de la noche, debido a que está pronosticado un aumento de la humedad.

En el distrito de Vila Real, donde se localiza Murça, el Instituto Portugal del Mar y la Atmósfera (IPMA) predice una temperatura máxima de 25 grados centígrados para hoy y mañana, y mínimas de 10 y 12 grados para este viernes y el sábado. EFE

ssa/rcf