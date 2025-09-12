The Swiss voice in the world since 1935

Al menos 124 bomberos y 11 aviones combaten un incendio en el norte de Portugal

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Lisboa, 12 sep (EFE).- Un total de 124 bomberos, apoyados por 25 vehículos terrestres y once medios aéreos, combaten este viernes un incendio declarado en el norte de Portugal y a un centenar de kilómetros de la frontera con Orense (Galicia, España).

Un portavoz de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) lusa explicó a EFE que el fuego comenzó sobre las 14:27 hora local (13:27 hora GMT) de hoy por causas desconocidas en una área boscosa, donde apenas hay viviendas, de la localidad de Murça.

La fuente afirmó que el fuerte viento y la orografía de la zona están impidiendo la extinción de las llamas, aunque las autoridades esperan que el incendio pueda ser controlado a lo largo de la noche, debido a que está pronosticado un aumento de la humedad.

En el distrito de Vila Real, donde se localiza Murça, el Instituto Portugal del Mar y la Atmósfera (IPMA) predice una temperatura máxima de 25 grados centígrados para hoy y mañana, y mínimas de 10 y 12 grados para este viernes y el sábado. EFE

ssa/rcf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR