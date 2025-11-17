Al menos 13 muertos al caer un autobús por la ladera de una montaña de Andes de Ecuador

Quito, 16 nov (EFE).- Al menos trece personas murieron este domingo al caer un autobús por la ladera de una montaña de los Andes ecuatorianos, según informaron a EFE fuentes del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.

El accidente ocurrió en torno a las 13:00 hora local (18:00 GMT) en un punto cercano a la localidad de Simiátug, ubicada en la sureña provincia andina de Bolívar, donde el autobús dio varias vueltas de campana tras, aparentemente, haber chocado con un automóvil que venía en sentido contrario.

El vehículo había partido de la ciudad de Ambato, capital de la andina provincia de Tunguruahua y se dirigía a Simiátug, principalmente con personas originarias de esa localidad que llegaban para votar en el reférendum convocado este domingo a petición del presidente Daniel Noboa, según indicaron medios locales. EFE

