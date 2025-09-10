The Swiss voice in the world since 1935

Al menos 13 muertos por inundaciones en la turística isla de Bali y zonas cercanas

Este contenido fue publicado en
2 minutos

(Actualiza el número de muertos)

Yakarta, 10 sep (EFE).- Al menos trece personas han muerto en Indonesia, nueve de ellas en la turística isla de Bali, debido a las inundaciones causadas por unas fuertes precipitaciones que continúan este miércoles, mientras las autoridades buscan a seis desaparecidos, según informó la agencia local de rescates Basarnas.

En un comunicado, los equipos de socorro explicaron que 123 localidades de Bali y de la vecina provincia de Nusa Tenggara Occidental registran inundaciones de diferente severidad y que al menos cuatro puentes y dieciséis edificaciones colapsaron debido al mal tiempo.

Hasta ahora, las autoridades no han ofrecido detalles sobre las identidades de los fallecidos.

En Bali, el enclave turístico por excelencia de Indonesia, se registran intensas precipitaciones desde la noche del martes y varias zonas han sufrido inundaciones, entre ellas las zonas sureñas de Jembrana, Gianyar, Tabanan y Klungkung y la capital balinesa, Denpasar, donde se ubica uno de los principales aeropuertos internacionales del país.

Dos personas siguen desaparecidas en la isla, visitada cada año por millones de turistas extranjeros, a las que se suman otras cuatro en paradero desconocido en Nusa Tenggara Occidental.

Bali se mantiene este miércoles en riesgo de nuevos deslizamientos de tierra y otros daños potenciales asociados a las lluvias, que van de moderadas a extremas dependiendo de las zonas, de acuerdo con la agencia meteorológica indonesia, que prevé un tiempo más moderado para el resto de la semana.

«Ante cualquier indicio de peligro, evacuar inmediatamente antes de que las condiciones empeoren», alertaron las autoridades locales. EFE

sh-mca-hp/acm

(foto) (vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR