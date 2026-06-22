The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sesión para añadir temas a su contenido personalizado.

Inscríbase ahora
Lista de favoritos

Inicie sesión para añadir artículos a su lista.

Inscríbase ahora

Al menos 13 muertos por una explosión «accidental» en una planta de gas en Catar

Este contenido fue publicado en
1 minuto

El Cairo, 22 jun (EFE).- Al menos 13 muertos murieron y otras 66 resultaron heridas por el incendio causado anoche por una explosión en la planta de Barzan, proveedora de gas para uso doméstico, afirmó Saad al Kaabi, presidente de QatarEnergy, que opera la instalación.

«Me gustaría enfatizar que esto fue un accidente, y no un sabotaje o ningún acto hostil», aseguró el también ministro de Estado de Energía catarí en una rueda de prensa en Doha. EFE

ijm/kba/lss

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR