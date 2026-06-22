Al menos 13 muertos por una explosión «accidental» en una planta de gas en Catar
El Cairo, 22 jun (EFE).- Al menos 13 muertos murieron y otras 66 resultaron heridas por el incendio causado anoche por una explosión en la planta de Barzan, proveedora de gas para uso doméstico, afirmó Saad al Kaabi, presidente de QatarEnergy, que opera la instalación.
«Me gustaría enfatizar que esto fue un accidente, y no un sabotaje o ningún acto hostil», aseguró el también ministro de Estado de Energía catarí en una rueda de prensa en Doha. EFE
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