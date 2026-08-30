Al menos 137.000 personas han desaparecido por el conflicto armado en Colombia desde 1921

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Bogotá, 30 ago (EFE).- Al menos 137.000 personas han desaparecido por el conflicto armado en Colombia desde 1921, advirtieron este domingo las autoridades que señalaron que el 48,5 % de los casos ocurrieron en la década de los 2000.

Así lo señaló la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), que detalló en un comunicado que la primera víctima registrada fue Tobías Borda Cepeda, visto por última vez en 1921 en el municipio de Rondón, en el departamento de Boyacá (centro).

Según la UPBD, los seres queridos de Borda Cepeda, quienes eran hacendados de la región, no volvieron a tener información acerca de su paradero.

En ese sentido, en el marco de la conmemoración este domingo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Unidad señaló que los departamentos con más casos son Valle del Cauca, Antioquia y Meta.

El organismo hizo un llamado para que otras entidades públicas, así como actores privados y la sociedad en general, sumen esfuerzos que permitan dar con el paradero de quienes llevan décadas, años, meses o días sin regresar a sus hogares.

«Esta es una fecha fundamental para recordar que la desaparición no ha cesado. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) nos señala que, después de la firma del acuerdo de paz (entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC en 2016), 2.659 personas han sido desaparecidas», expresó la directora general de la UBPD, Luz Janeth Forero.

Justamente el CICR alertó el viernes pasado que al menos una persona ha desaparecido cada dos días este año por el conflicto armado colombiano, al documentar 99 casos entre enero y julio pasados.

Entre los desaparecidos, señaló el organismo internacional en un comunicado, hay 36 niños, niñas y adolescentes.

Sin embargo, el CICR destacó que el Gobierno colombiano puso en marcha este año la Política Pública Integral para la Atención, Prevención, Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas, que supone, según el CICR, un avance hacia una respuesta más articulada y coordinada entre las diferentes organizaciones estatales. EFE

jga/rod