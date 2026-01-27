Al menos 14 heridos en un accidente de autobús en la capital de Ecuador

1 minuto

Quito, 27 ene (EFE).- Al menos 14 personas resultaron heridas este martes al accidentarse un autobús de transporte público en Quito, capital de Ecuador, informó el Servicio Integrado de Seguridad (ECU 911).

A las 00.07 hora local (05.07 GMT) de este martes, el ECU 911 recibió la alerta sobre el volcamiento de un autobús de transporte interprovincial de pasajeros en la avenida Simón Bolívar, en el sector La Argelia.

El personal de salud atendió a 14 heridos, entre ellos nueve hombres y cinco mujeres, quienes fueron estabilizados en el sitio y posteriormente trasladados a diferentes hospitales para recibir asistencia más especializada, de acuerdo con cada diagnóstico.

El Servicio Integrado de Seguridad, junto a las instituciones articuladas, recomendaron realizar un mantenimiento periódico de los vehículos y conducir con precaución. EFE

sm/jrh