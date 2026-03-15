Al menos 14 muertos, 4 menores, en los últimos ataques israelíes contra el Líbano

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Redación Internacional, 15 mar (EFE).- Al menos 14 personas, entre ellas cuatro menores de edad, murieron en una serie de ataques israelíes contra varias localidades del Líbano, informó este domingo la Agencia Nacional de Noticias libanesa (NNA), que cita a las autoridades sanitarias.

Según la agencia, siete personas murieron en un ataque de Israel contra un barrio de la localidad de Nabatieh, en el sur del país, entre ellas cuatro menores. Otras cinco personas resultaron heridas, según datos del Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública libanés.

Después, otras cuatro personas murieron y dos resultaron heridas en un ataque en la localidad de Sidón, y tres más perdieron la vida en otro bombardeo contra la localidad de Al Qatrani, también en el sur del país.

Desde el 2 de marzo, cuando Israel comenzó a bombardear el Líbano en respuesta a los ataques del grupo chií Hizbulá, aliado de Irán, los ataques israelíes han matado al menos a 826 personas, según el último recuento, de este sábado, de las autoridades sanitarias libanesas.

Este viernes, aeronaves israelíes dejaron caer por diferentes barrios de la ciudad panfletos en los que llamaban a desarmar al grupo chií, que en paralelo está perpetrando a diario ataques de alcance limitado contra el norte de Israel.

Los folletos, una maniobra relativamente común para amenazar a la población de las zonas fronterizas pero sin precedentes recientes en la capital, afirman que Hizbulá está actuando como un «escudo» de Irán y urgían a los libaneses a reclamar estabilidad para su tierra. EFE

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