Al menos 14 muertos en los ataques de EE.UU. de los últimos dos días contra Irán

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Teherán, 9 jul (EFE).- Al menos 14 personas han muerto y otras 78 han resultado heridas en los ataques de Estados Unidos en los últimos dos días contra Irán, informaron las autoridades sanitarias del país persa.

“Mientras el alto el fuego estaba en vigor, Estados Unidos lanzó ataques contra cinco provincias de Irán los días 8 y 9 de julio de 2026; ataques que, hasta la fecha, han causado 14 muertos y 78 heridos”, informó en X el portavoz Ministerio de Salud, Hosein Kermanpour. EFE

jlr/rml