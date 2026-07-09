Al menos 14 muertos en los ataques de EE.UU. de los últimos dos días contra Irán

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Teherán, 9 jul (EFE).- Al menos 14 personas han muerto y otras 78 han resultado heridas en los ataques de Estados Unidos en los últimos dos días contra Irán, informaron este jueves las autoridades sanitarias iraníes.

«Mientras el alto el fuego estaba en vigor, Estados Unidos lanzó ataques contra cinco provincias de Irán los días 8 y 9 de julio de 2026; ataques que, hasta la fecha, han causado 14 muertos y 78 heridos», señaló en X el portavoz Ministerio de Salud, Hosein Kermanpour.

La fuente indicó que 47 de los heridos siguen hospitalizados, mientras que el resto ha sido dado de alta.

Estados Unidos lleva dos días atacando a la República Islámica, en unas operaciones que Washington asegura que buscaban imponer «costos significativos» a Irán por lo que considera violaciones iraníes del alto el fuego al atacar tres buques mercantes que navegaban por el estrecho de Ormuz.

En los últimos ataques de anoche, las fuerzas estadounidenses bombardearon aproximadamente 90 objetivos militares iraníes en la madrugada, entre ellos sistemas de defensa aérea, activos de vigilancia costera, depósitos de misiles y drones, capacidades navales e infraestructura logística militar a lo largo del litoral iraní, informó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

Irán respondió con ataques contra objetivos en las bases estadounidenses de Arifjan y Ali Al Salem en Kuwait y las bases de Juffair y Sheikh Isa en Baréin, según anunció la Guardia Revolucionaria iraní.

El miércoles, el presidente estadounidense, Donald Trump, dio por terminada la tregua con Irán y su Administración justificó que los nuevos ataques buscan degradar la capacidad militar de Teherán y garantizar la libre navegación en el estrecho de Ormuz, clave para el mercado de energías fósiles mundiales.

Irán denunció que la ofensiva constituye una «violación clara» del acuerdo de alto el fuego pactado el pasado 17 de junio entre Washington y Teherán. EFE

jlr/mgr