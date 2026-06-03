Al menos 14 muertos en un ataque contra un campamento ganadero en norte de Sudán del Sur

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Yuba, 3 jun (EFE).- Al menos 14 personas, entre ellas seis niños, murieron y otras 20 resultaron heridas tras un ataque de asaltantes armados contra un campamento ganadero en el estado de Unity, en el norte de Sudán del Sur, informaron a EFE este miércoles autoridades locales.

El ataque tuvo lugar en el campamento ganadero de Oafra, en el condado Rubkona, después de que asaltantes armados cruzaran desde la vecina Área Administrativa de Ruweng y atacaran a los vecinos, indicó a EFE el comisionado del condado, Salam Maluit Bol.

El funcionario aseguró que se han confirmado catorce muertes hasta el momento, y varias personas permanecen desaparecidas, mientras las fuerzas de seguridad y las autoridades locales siguen «registrando las áreas circundantes».

Según las autoridades del estado de Unity, el ataque comenzó alrededor de la medianoche, cuando los asaltantes atacaron presuntamente el campamento, matando a residentes, hiriendo a otros y llevándose un número indeterminado de cabezas de ganado.

El ministro de Información del estado de Unity, Nyakenya Johannes Keah, señaló a EFE que «las autoridades aún estaban evaluando la magnitud de las pérdidas de ganado y recabando información en el lugar de los hechos».

Los líderes locales, por su parte, acusaron a jóvenes armados de la vecina Área Administrativa de Ruweng de llevar a cabo el ataque, mientras las autoridades de esta zona no han hecho comentarios al respecto.

El ataque se produce apenas unos meses después de uno de los episodios de violencia más mortíferos en la región. En marzo, asaltantes armados perpetraron un ataque en el condado de Abiemnom, en la vecina Área Administrativa de Ruweng, causando la muerte de al menos 169 personas.

El ataque exacerbó las tensiones entre las comunidades del estado de Unity y Ruweng, en medio de disputas recurrentes por el ganado, los pastizales, las fronteras locales y el control de zonas estratégicas productoras de petróleo.

El estado de Unity, una de las principales regiones petroleras de Sudán del Sur, está habitado predominantemente por la comunidad nuer y es el bastión político del líder de la oposición, Riek Machar; mientras la vecina Área Administrativa de Ruweng está habitada mayoritariamente por miembros de la comunidad dinka, el grupo étnico más numeroso del país. EFE

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