Al menos 14 muertos y 27 heridos en ataques nocturnos de Rusia sobre la región de Kiev

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Redacción Internacional, 5 ago (EFE).- Al menos 14 personas han muerto y 27 han resultado heridas en ataques nocturnos de Rusia contra la región de Kiev, informó el miércoles el Servicio Estatal de Emergencias ucraniano.

«Lamentablemente, 14 personas fallecieron y 27 resultaron heridas durante el ataque nocturno. Todos los heridos reciben la asistencia médica necesaria», indicó el organismo ucraniano a través de sus redes sociales.EFE

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