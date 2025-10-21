Al menos 14 muertos y 29 heridos en un accidente de tren en el este de Etiopía

Nairobi, 21 oct (EFE).- Al menos 14 personas murieron y 29 resultaron heridas en un accidente de tren sucedido en la madrugada de este martes en el este de Etiopía, en la región Somalí, confirmaron las autoridades.

Según reportaron medios locales, el accidente se produjo en el distrito de Shinile hacia las 02.00 hora local (23.00 GMT del lunes) en la línea de tren que transporta pasajeros entre las ciudades de Dewele, cerca de la frontera con el vecino Yibuti, y Dire Dawa.

El siniestro sucedió después de que el último vagón del tren descarrilara y chocara con otro tren que estaba parado por mantenimiento.

En imágenes difundidas por la prensa etíope, se podían ver vagones volcados y deformados por el impacto, así como los esfuerzos de respuesta de los servicios de emergencia con una grúa.

La ruta Dire Dawa–Dewele es parte de una sección de la histórica línea ferroviaria de vía estrecha construida por Francia, que corre entre esas dos ciudades.

En 1985, más de 400 personas perdieron la vida y unas 500 resultaron heridas cuando un tren que viajaba desde Yibuti hasta la capital etíope, Adís Abeba, se accidentó y cayó en un barranco. EFE

