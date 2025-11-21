Al menos 14 muertos y 7 heridos en una explosión en una fábrica en el este de Pakistán

2 minutos

Islamabad, 21 nov (EFE).- Al menos 14 personas murieron y siete resultaron heridas este viernes tras la explosión de la caldera de una fábrica por una fuga de gas en la provincia paquistaní de Punyab, informó el servicio de rescate.

«Según los informes obtenidos hasta el momento, siete personas han resultado heridas y 14 han muerto», señaló el portavoz del servicio de emergencias Rescue 1122, Farooq Ahmed, en un comunicado.

La explosión ocurrió en una planta química situada en Shahab Town, en la ciudad de Faisalabad, hacia las 5:30 hora local, y los equipos de emergencia fueron enviados de inmediato a la zona, añadió la nota.

Entre los fallecidos hay tres trabajadores y once residentes de viviendas cercanas, que también sufrieron daños.

Las autoridades indicaron que más de 130 rescatistas y 22 vehículos de emergencia participaron en las labores de búsqueda, en las que varias personas fueron rescatadas con vida de entre los escombros.

El funcionario añadió que, según los primeros informes, el accidente se debió a una explosión en una caldera causada por una fuga de gas. En el complejo había cuatro fábricas, pero el accidente ocurrió en la planta química para la fabricación de pegamento.

Las tres fábricas restantes, que fabrican pegamento, silicona y bordados, estaban cerradas en el momento de la explosión, añadió el portavoz.

En abril del año pasado, una docena de trabajadores resultaron heridos en una explosión de una caldera de vapor en una fábrica textil de la misma ciudad, Faisalabad, donde el estallido provocó un incendio y el derrumbe del techo de una nave.

Los accidentes son un problema común en las fábricas y otros sectores industriales de Pakistán debido a la inadecuada normativa de salud y seguridad laboral, la falta de formación adecuada y la insuficiencia de medidas de seguridad. EFE

aa-lgm/rml