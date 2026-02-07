Al menos 14 muertos y 9.000 viviendas afectadas por las lluvias en el norte de Colombia

2 minutos

Bogotá, 6 feb (EFE).- Al menos 14 personas han muerto y 9.000 viviendas fueron destruidas por las inundaciones provocadas por las intensas lluvias que han caído en los últimos días en los departamentos colombianos de Córdoba y Sucre, informó este viernes el presidente Gustavo Petro.

«Hay 14 muertos, 9.000 viviendas destruidas, casi 50.000 familias afectadas, 35.000 hectáreas inundadas y 300.000 afectadas. Como dijo la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) había riesgo de hambre en Córdoba y Sucre por la crisis climática», expresó Petro en X.

En la última semana, varias regiones de Colombia, especialmente del norte y el noroeste, han registrado emergencias por inundaciones provocadas por las lluvias asociadas a un primer frente frío que ingresó al mar Caribe en una temporada que suele caracterizarse por precipitaciones bajas.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que entre este viernes y el próximo lunes hay un nuevo frente frío que se desplaza desde el hemisferio norte y llegará al Caribe.

Este comportamiento climático inusual ha provocado el desbordamiento de ríos e inundaciones en zonas urbanas y rurales, dejando miles de personas damnificadas y daños en vías, viviendas y cultivos.

«Es muy atípico, estamos en temporada de menos lluvias. Nosotros tenemos temporadas de más lluvias y de menos lluvias y en este momento estamos en la de menos lluvias», advirtió el director de la estatal Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo.

Ante lo ocurrido, Petro aseguró este viernes que debe «declarar de nuevo la emergencia económica ambiental y social en la región» donde ocurren las inundaciones, que puede extenderse al resto del país.

«Actuaremos con el Ejército derribando diques que impiden flujos del agua en la zona de desastre y se restituirán las tierras robadas a las ciénagas y caños para mitigar las inundaciones», agregó el mandatario tras participar en una reunión del Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres. EFE

jga/joc/sbb

(foto)