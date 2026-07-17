Al menos 14 personas mueren tras caída de miniván de pasajeros por abismo en norte de Perú

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Lima, 17 jul (EFE).- Al menos catorce personas murieron y cinco permanecen heridas después de que una furgoneta de pasajeros (miniván) cayera por un abismo de 500 metros en Cajamarca, en el norte de Perú, informó este viernes la agencia estatal Andina.

El vehículo pertenecía a la empresa de transportes Veloz del Valle, que cubría la ruta Cajamarca–Ciudad de Dios, localidad en la región La Libertad, y el accidente ocurrió la tarde del jueves a la altura del cementerio de Chotén.

Personal de varias compañías de bomberos, efectivos de la Policía Nacional del Perú y brigadas del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) continúan con las labores de rescate, pues aún quedan víctimas atrapadas en el vehículo, que quedó destrozado en el fondo del desfiladero.

El integrante de la Compañía de Bomberos de Los Baños del Inca Edson Román Penalillo informó que las labores de rescate eran complejas y de alto riesgo debido a la profundidad del abismo, donde quedó el vehículo siniestrado.

«Estamos realizando diversas maniobras para verificar si debajo de la combi (miniván) aún hay personas atrapadas», precisó.

Entre los heridos hay de momento dos niños, de uno y cuatro años, que junto al resto fueron conducidos al Hospital Regional de Cajamarca, mientras que las catorce víctimas mortales fueron trasladadas a la morgue de Cajamarca.

Loa bomberos comentaron que se desconoce el número exacto de personas que viajaban en el vehículo, pues varios pasajeros se subieron durante la ruta.

Representantes del Ministerio Público se trasladaron al lugar del accidente para investigar las causas del mismo. EFE

pbc/pcc