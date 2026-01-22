Al menos 148 distritos de la sierra de Perú están en riesgo por fuertes lluvias

2 minutos

Lima, 21 ene (EFE).- Al menos 148 distritos de la sierra de Perú se encuentran en riesgo de ser afectados por deslizamientos, huaicos (aludes) u otro tipo de movimientos en masa, por la continuidad de las lluvias de fuerte a moderada intensidad que se pronostican hasta el próximo viernes en el país, informaron este miércoles fuentes oficiales

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) señaló en un comunicado que este es el escenario previsto por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) ante un aviso del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) que anunció la continuidad de las precipitaciones.

De acuerdo con el documento, el departamento sureño de Ayacucho presenta la mayor cantidad de distritos en riesgo muy alto, con 34 localidades, seguidos por 12 en Huancavelica, 11 en Arequipa, cinco en Cusco, cuatro en Puno, tres en Tacna y uno en Moquegua.

El Indeci agregó que otras 78 jurisdicciones de esas mismas regiones se encuentran en riesgo alto de ser afectadas por la intensidad de las lluvias.

Ante esto, el organismo exhortó a los gobiernos locales y regionales para que revisen que las rutas de evacuación estén despejadas y señalizadas, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones para afrontar casos de emergencia

También recomendó a la población proteger y reforzar los tejados de sus viviendas y establecer un sistema de alerta temprana en coordinación con las autoridades locales.

El Indeci aseguró que, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), supervisa la situación en los departamentos alertados y coordina con las autoridades regionales y locales para afrontar los efectos de este fenómeno meteorológico. EFE

