Al menos 15 gazatíes fallecidos hoy en medio de la ofensiva israelí para tomar la capital

Jerusalén, 9 sep (EFE).- Al menos 15 gazatíes fallecieron este martes en toda la Franja de Gaza en medio de la ofensiva militar israelí para tomar la capital del enclave, según un recuento de muertos recopilado en las morgues de los hospitales por informadores gazatíes y compartido en una plataforma conjunta.

Según estos datos, que recogen los fallecidos desde la medianoche hasta las 11.00 hora local (8.00 GMT), ocho de los fallecidos fueron trasladados al hospital Nasser, en el sur del enclave; cinco al hospital Al-Shifa, en la capital gazatí; mientras que las dos víctimas restantes fueron derivadas, una al hospital Bautista y la otra al hospital Al-Awda, en Nuseirat, en el centro.

El Ejército israelí declaró toda la ciudad de Gaza como “zona de combate peligrosa”, tras ordenar este martes la evacuación de la urbe, en la que viven alrededor de un millón de personas.

En el mapa difundido por las Fuerzas de Defensa de Israel, la capital gazatí aparece marcada completamente en rojo y clasificada como zona de combate, lo que implica que los civiles no estarían a salvo del fuego israelí. EFE

