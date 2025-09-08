Al menos 15 heridos en un tiroteo en Jerusalén, los dos atacantes «neutralizados»
Jerusalén, 8 sep (EFE).- Al menos 15 personas resultaron heridas, cinco de ellas graves, en un tiroteo este lunes en Jerusalén por dos atacantes que fueron «neutralizados» en el lugar, según informó la Policía israelí y el servicio de emergencias Magen David Adom (MDA).
El suceso ocurrió unos minutos pasadas las diez de la mañana hora local en el cruce de carreteras de Ramot, al norte de la ciudad, cuando dos atacantes abrieron fuego y causaron heridas a 15 personas, reportó el MDA.
De los 15 heridos, cinco están en estado grave, indicó este servicio de emergencias, y la Policía informó por su parte de que los dos «terroristas» causantes de los disparos fueron «neutralizados» allí mismo. EFE
