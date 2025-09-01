Al menos 15 heridos por la explosión de un depósito de armas en el noroeste de Libia
Trípoli, 1 sep (EFE).- Al menos 15 personas resultaron heridas, la mayoría leves, por la explosión en la noche del domingo de un depósito de armas en Misrata, en el noroeste de Libia, confirmó el servicio de emergencias y ambulancias.
Los vídeos difundidos en medios libios muestran una sucesión de estallidos en el complejo de almacenamiento y la detonación de proyectiles en el cielo, ante lo que lo las autoridades regionales pidieron a los ciudadanos alejarse de las instalaciones y evitar «tocar objetos extraños o peligrosos».
Los centros sanitarios de la zona activaron el estado de emergencia para acoger posibles afectados aunque hasta la mañana del lunes no se informaron de heridos de gravedad.
Los residentes cercanos al almacén abandonaron sus hogares ante la caída de metralla en zonas residenciales, detalló la televisión libia Al Ahrar.
El Centro Libio de Acción contra Minas (LMAC) instó a los ciudadanos a contactar con las autoridades competentes para limpiar las zonas afectadas e informar de la presencia de explosivos que requieran una intervención urgente. EFE
lfp-mak/jac