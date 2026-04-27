Al menos 15 muertos al estrellarse una avioneta que viajaba a la capital de Sudán del Sur

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Yuba, 27 abr (EFE).- Al menos 15 personas murieron este lunes al estrellarse una avioneta que cubría la ruta entre la ciudad de Yei, en el sur de Sudán del Sur, hacia la zona de Luri, en las afueras de la capital, Yuba, sin que hubiera supervivientes, informaron a EFE las autoridades locales y una fuente de la compañía propietaria de la aeronave.

Una fuente oficial afirmó a EFE, bajo condición de anonimato, que probablemente el avión, operado por Citylink Aviation, perdió visibilidad debido a las lluvias antes de impactar contra un terreno elevado y estallar en llamas, de acuerdo con las primeras informaciones.

El informante señaló que a bordo viajaban 14 pasajeros, 13 sursudaneses y un keniano, además del piloto, identificado como el capitán Francis, de nacionalidad keniana: «Lamentablemente, no hay supervivientes» , declaró. EFE

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