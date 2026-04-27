Al menos 15 muertos al estrellarse una avioneta que viajaba a la capital de Sudán del Sur

2 minutos

Yuba, 27 abr (EFE).- Al menos 15 personas murieron este lunes al estrellarse una avioneta que cubría la ruta entre la ciudad de Yei, en el sur de Sudán del Sur, hacia la zona de Luri, en las afueras de la capital, Yuba, sin que hubiera supervivientes, informaron a EFE las autoridades locales y una fuente de la compañía propietaria de la aeronave.

Una fuente oficial afirmó a EFE, bajo condición de anonimato, que probablemente el avión, operado por Citylink Aviation, perdió visibilidad debido a las lluvias antes de impactar contra un terreno elevado y estallar en llamas, de acuerdo con las primeras informaciones.

El informante señaló que a bordo viajaban 14 pasajeros, 13 sursudaneses y un keniano, además del piloto, identificado como el capitán Francis, de nacionalidad keniana.

«Llovía intensamente y la visibilidad era reducida en el momento del incidente», dijo la fuente, y explicó que «los primeros indicios sugieren que la aeronave colisionó con el terreno. Lamentablemente, no hay supervivientes».

Por su parte, un empleado de Citylink Aviation confirmó a EFE -bajo condición de anonimato por no estar autorizado a hacer declaraciones públicas- el accidente, pero se negó a proporcionar más detalles.

«Todavía estamos tratando de comprender exactamente lo que sucedió», aseveró.

Entretanto, un funcionario de la Autoridad de Aviación Civil apuntó a EFE que se emitirá un informe completo una vez que se recopile toda la información pertinente.

«El accidente ocurrió durante la madrugada, mientras llovía, y actualmente estamos recabando detalles», señaló el responsable.

Los equipos de emergencia han llegado al lugar del accidente, mientras que las familias de las víctimas esperan confirmación.

Hasta el momento, ninguna autoridad sursudanesa se ha pronunciado oficialmente sobre el accidente.

El incidente ha reavivado la preocupación por la seguridad aérea en Sudán del Sur, especialmente en condiciones meteorológicas adversas.

El 29 de enero de 2025, al menos 20 personas murieron y solo una sobrevivió al estrellarse una avioneta poco después de despegar de un campo petrolífero en el estado de Unity con destino a Yuba.

Las víctimas eran trabajadores de la compañía Greater Pioneer Operating Company (GPOC) y dos miembros de la tripulación.EFE

asm-ijm/kba/ajs