Al menos 15 muertos en combate entre Ejército y fuerzas de la oposición en Sudán del Sur

Yuba, 18 ene (EFE).- Al menos 15 soldados del Ejército Popular de Liberación de Sudán en la Oposición (SPLA-IO) murieron este domingo en nuevos enfrentamientos con las Fuerzas de Defensa Popular de Sudán del Sur (SSPDF, el Ejército leal al Gobierno, en la localidad de Ngony Payam, en el estado septentrional de Unity, según informaron fuentes gubernamentales.

La ministra de Información del estado de Unity, Nyakenya Johannes Keah Ruai, declaró a EFE que los combates estallaron después de que un grupo de desertores de las SSPDF que se sumaron a las filas del SPLA-IO el año pasado atacaran a las fuerzas gubernamentales, en medio de las crecientes tensiones políticas y violencia entre los grupos que hasta 2018 se enfrentaron en la guerra civil del país más joven de África.

«Los combates entre la SSPDF y las fuerzas opositoras leales al vicepresidente suspendido Riek Machar se saldaron con la muerte de 15 soldados del SPLA-IO», afirmó Johannes. «No se han registrado víctimas en el bando gubernamental, ni muertos ni heridos», agregó.

Johannes relacionó la reanudación de la violencia con lo que las autoridades describen como una escalada de las fuerzas del SPLA-IO tras la detención y comparecencia ante los tribunales de Riek Machar en Yuba el año pasado, un acontecimiento que tensó considerablemente el denominado acuerdo de paz revitalizado que selló la paz entre las partes.

«Desde que Riek Machar fue llevado ante los tribunales en Yuba el año pasado, sus fuerzas han intensificado sus actividades militares en varias partes del país, incluido el estado de Unity», dijo Johannes. «Lo que estamos viendo en el condado de Koch es parte de esa escalada más amplia», detalló.

Según la ministra, el grupo del SPLA-IO implicado en los enfrentamientos está liderado por el general Gatluak Dor Magok, un antiguo oficial del SSPDF que desertó el año pasado.

«El comisionado del condado de Koch me informó de que el grupo liderado por Gatluak Dor Magok se había puesto en contacto con él en busca de la paz y le había solicitado su presencia en Koch», afirmó. «Sin embargo, antes de que pudiera tener lugar ningún diálogo, estallaron los combates», recordó.

Johannes afirmó que Gatluak Dor Magok llegó al condado de Koch con la pretensión de facilitar la paz, pero que sus fuerzas se enfrentaron a las tropas del SSPDF.

El estado de Unity ha seguido sufriendo episodios esporádicos de violencia, y las autoridades advierten de que el frágil proceso de paz sigue amenazado por las tensiones políticas y militares existentes.

A inicios de enero al menos 30 soldados sursudaneses murieron en un enfrentamiento entre ambos bandos por el control de una base militar en el norte del país, concretamente en Nyuelnyuel, también conocido como Kubri Jamus, a unos tres kilómetros al sur de la frontera con Sudán. EFE

