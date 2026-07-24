Al menos 15 muertos en un atentado suicida contra un puesto de control en Pakistán

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Milicianos hicieron estallar durante la noche un vehículo cargado de explosivos junto a un puesto de control de seguridad en el noroeste de Pakistán, causando la muerte de 15 personas, entre ellas soldados, policías y un funcionario, informó el viernes el Ejército.

«Quince valientes hijos de la patria, entre ellos doce militares, dos policías y un funcionario del antiguo Departamento Forestal, realizaron el sacrificio supremo y alcanzaron el martirio», afirmó el servicio de comunicación del Ejército en un comunicado sobre el ataque en la provincia fronteriza de Jaiber Pastunjuá.

Las fuerzas de seguridad abatieron a 12 milicianos durante el ataque, ocurrido en el distrito de Tank, según el Ejército.

Ningún grupo reivindicó de inmediato la autoría pero la zona se ha visto sacudida por una creciente campaña de violencia del grupo islamista Tehrik i Talibán Pakistán (TTP).

Pakistán atribuye el aumento de los ataques en Jaiber Pastunjuá y en la provincia meridional fronteriza de Baluchistán a la actividad de grupos armados procedentes de Afganistán, algo que el Gobierno talibán niega.

Estas acusaciones han provocado una profunda crisis y enfrentamientos armados entre ambos países vecinos, y Pakistán ha llevado a cabo bombardeos mortales que, según afirma, tenían como objetivo a milicianos en territorio afgano.

Según el Gobierno talibán y la ONU, los bombardeos paquistaníes de junio contra el este de Afganistán causaron decenas de muertos civiles.

ceg/ane/pc/mab