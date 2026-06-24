Al menos 15 muertos en un nuevo asalto mortal a un campamento de ganado en Sudán del Sur

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Yuba, 24 jun (EFE).- Al menos 15 personas murieron y otras 27 resultaron heridas tras un ataque perpetrado anoche por asaltantes armados contra un campamento de ganado en un condado en el estado de Lagos, en el centro de Sudán del Sur, informaron este miércoles las autoridades locales.

El ataque tuvo como objetivo el campamento de ganado de Apel, en Rup-Apek Payam, donde «hombres armados irrumpieron en la zona por la noche, abrieron fuego contra pastores y residentes, y se llevaron miles de cabezas de ganado», indicó a EFE el ministro de Información del estado de Lagos, James Bol.

«Según la información que hemos recibido de las autoridades locales y los líderes comunitarios sobre el terreno, 15 personas murieron y otras 27 resultaron heridas durante el ataque», dijo Bol.

Bol condenó el ataque y pidió una mayor cooperación entre los estados vecinos para frenar los recurrentes robos de ganado transfronterizos.

«Instamos a las comunidades a abstenerse de ataques de represalia y a permitir que las fuerzas de seguridad se encarguen del asunto. La violencia solo agrava el sufrimiento de nuestro pueblo y socava los esfuerzos de paz», afirmó.

El robo de ganado sigue siendo una de las fuentes más persistentes de inseguridad en Sudán del Sur, especialmente en las regiones de los Grandes Lagos, Warrap, Unity y Jonglei, donde el ganado constituye una fuente principal de riqueza, sustento y estatus social.

La competencia por los pastos y el agua, sumada a la amplia disponibilidad de armas de fuego, ha convertido con frecuencia el robo de ganado en conflictos intercomunitarios mortales.

A pesar de las reiteradas campañas gubernamentales de desarme e iniciativas de paz, los ataques siguen cobrándose vidas, destruyendo medios de subsistencia y alimentando ciclos de represalias en las comunidades rurales. EFE

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