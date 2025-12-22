Al menos 15 muertos y 19 heridos en un accidente de autobús en la isla indonesia de Java

2 minutos

Yakarta, 22 dic (EFE).- Al menos 15 personas perdieron la vida y 19 resultaron heridas este lunes en un accidente de autobús registrado en la madrugada del lunes en la isla indonesia de Java, la más poblada del país, informan los equipos de rescate.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el conductor del vehículo, que transportaba a 34 personas, perdió el control en una carretera cercana a la ciudad de Semarang, en la región central de la isla, situada en el oeste de Indonesia.

El autobús chocó «a gran velocidad» con una barrera de hormigón antes de volcar, declaró a los medios el jefe de la oficina de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate (Basarnas), Budiono.

«Las víctimas han sido trasladadas a varios hospitales de Semarang para recibir tratamiento», señaló Budiono, quien solo se identifica con un nombre, como muchos indonesios.

El autobús, accidentado alrededor de las 00:30 hora local (17:30 GMT del domingo), cubría la ruta entre Yakarta y Yogyakarta, de aproximadamente 450 kilómetros.

Vídeos publicados por medios locales muestran el vehículo volcado sobre el lateral derecho de la carretera, y a equipos de rescate tratando de evacuar a los supervivientes.

Las autoridades barajan la hipótesis de que el exceso de velocidad causó el accidente, indicó por su parte la agencia de noticias local Antara.

Los accidentes de tráfico son frecuentes en el archipiélago, principalmente por el estado de algunas carreteras y el incumplimiento de ciertas medidas de seguridad.

El Ministerio de Exteriores de España indica en sus recomendaciones de viaje a Indonesia que las «caóticas circunstancias del tráfico» en el país hacen frecuentes los accidentes. EFE

