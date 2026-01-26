Al menos 15 muertos y casi 800.000 hogares sin electricidad en EEUU por tormenta invernal

2 minutos

Nueva York, 26 ene (EFE).- Al menos 15 personas han fallecido por la tormenta invernal que afecta a dos tercios de la geografía estadounidense desde este fin de semana y que también ha llevado este lunes a que 800.000 hogares permanezcan sin electricidad.

Hasta ahora, 15 personas han fallecido por el frío o la nieve. En Texas, una joven de 16 años murió en Frisco en un accidente de trineo, precisa la Policía, mientras que otra persona fue hallada sin vida en una gasolinera en la capital del estado, Austin, por aparente hipotermia.

Mientras, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, informó ayer de que cinco personas han muerto en la ciudad.

«Aunque aún desconocemos las causas de sus muertes, no hay nada que nos recuerde con más fuerza el peligro que supone el frío extremo y lo vulnerables que son muchos de nuestros vecinos, especialmente los neoyorquinos sin hogar», indicó Mamdani en una conferencia de prensa.

El edil ordenó además que las escuelas públicas de la ciudad impartiesen clases en línea por el temporal. De acuerdo con el alcalde, más de 400.000 padres, alumnos y trabajadores se conectaron esta mañana a sus clases virtuales.

Por otro lado, también se han reportado víctimas mortales en Arkansas, Lehigh (Pensilvania), Massachusetts, Tennessee, Luisiana y Kansas, de acuerdo con medios estadounidenses.

Conforme al Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés), el temporal seguirá azotando hoy la parte noreste de EE. UU. con fuertes nevadas a medida que se aleja de la costa este.

La agencia advierte además de gélidas temperaturas que alcanzarán mínimos históricos en los próximos días.

En concreto, se esperan temperaturas bajo cero casi todas las mañanas de esta semana desde la región de Northern Plains hasta el Valle de Ohio y el noreste.

El temporal asimismo ha dejado 778.862 hogares sin electricidad, como señala la plataforma poweroutage.us. Los estados más afectados son Tennessee (247.300), Mississippi (153.620) y Luisiana (121.401).

Según el portal, durante la jornada de ayer llegaron a producirse un millón de cortes en el suministro de electricidad.

La tormenta ha llevado además a la cancelación de más de 5.000 vuelos que entraban o salían del país y al retraso de otras 4.400 rutas, de acuerdo con la página web Flightaware.

Ayer, la tormenta supuso el peor día de cancelaciones de vuelos desde la pandemia de covid-19 en 2020, con más de 11.000 vuelos cancelados y 17.000 retrasos, detalló el secretario de Transporte de EE. UU., Sean Duffy. EFE

asg/ecs/icn