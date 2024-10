Al menos 15 muertos y más de 60 heridos en Sudán en un ataque de las FAR contra un mercado

Jartum, 23 sep (EFE).- Al menos 15 civiles murieron y otros 61 resultaron heridos este lunes en un ataque de artillería del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) contra un concurrido mercado de la localidad de Omdurmán, ciudad vecina de Jartum, informaron las autoridades locales.

El portavoz del departamento de Salud para el estado de Jartum, Mohamed Ibrahim, dijo en un comunicado que «15 civiles, entre ellos niños y mujeres, murieron y otros 61 resultaron heridos en el ataque de artillería este lunes de la milicia de las FAR contra el mercado de Sabrin, en el distrito de Karari, en el norte de Omdurmán».

Además de este ataque, Ibrahim indicó que las FAR también bombardearon barrios vecinos al mercado y el edificio administrativo en la estación de agua Al Manara, lugares en los que hay «muertos y heridos, que no han llegado aún a los hospitales por lo que no se han incluido todavía en el recuento».

Testigos dijeron a EFE que fuerzas del Ejército y la Policía cerraron el mercado de Saberin, donde había continuado una notable actividad comercial pese al ataque.

Las FAR han mantenido actividad en Jartum Norte durante los dos últimos días, en los que han atacado también el suburbio de Al Zawra en el norte de Omdurmán, todo desde posiciones de concentración de tropas de la milicia en el oeste de la ciudad.

Los testigos explicaron que la aviación del Ejército de Sudán respondió con bombardeos aéreos contra posiciones de las FAR en el barrio de Halfaia, también en el norte de Jartum.

Jartum, la capital de Sudán, y Omdurmán, la ciudad más poblada del país, forman parte de una conurbación que se extiende a ambos lados del río Nilo.

Ambos bandos sudaneses en conflicto suelen intercambiar ataques de artillería, cada uno desde su posición: el Ejército desde el norte de Omdurmán y las FAR desde zonas bajo su dominio en Jartum Norte.

Ayer, un repunte de la violencia entre el Ejército de Sudán y las FAR, en la ciudad de Al Fasher, capital del estado de Darfur Norte y último bastión de las Fuerzas Armadas en el oeste del país, causó al menos 21 muertos.

La guerra en Sudán estalló en abril de 2023 por el desacuerdo entre el Ejército y los paramilitares respecto a la inclusión de los segundos en el poder surgido tras el golpe de Estado de 2021, que acabó con el intento de democratización del país tras el derrocamiento en 2019 del expresidente Omar al Bashir.

El conflicto ha causado unos 20.000 muertos, 33.000 heridos, 7,9 millones de desplazados internos y 2,1 millones de refugiados en otros países, según Naciones Unidas. EFE

