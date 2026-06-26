Al menos 150 millones de personas en Europa expuestas este viernes a más de 35 ºC

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Al menos 150 millones de habitantes de Europa estarán expuestos este viernes a temperaturas superiores a 35 ºC, según un análisis de datos de AFP.

Más de la mitad de ese total se concentrarán en Francia (34 millones) y Alemania (52 millones), por esta ola de calor que se está desplazando hacia el este del continente.

Bajando un poco el umbral, las temperaturas máximas deberían superar los 30 ºC para más de 420 millones de habitantes en Europa -sin contar Turquía-, es decir, el 70%.

El análisis, basado en los pronósticos del servicio meteorológico alemán y en las proyecciones de población para 2025 del Joint Research Center, coincide con las cifras de la oenegé austríaca Klimadashboard.

Las cifras para este viernes crecieron respecto a las previsiones del instituto alemán calculadas para la víspera a las 03H00 GMT del jueves. Entonces se esperaban temperaturas superiores a 35 °C para 101 millones de habitantes.

Al contrario que el jueves, el territorio más afectado por la ola de calor ya no será Francia, sino Alemania, donde unos 82 millones de personas vivirán temperaturas superiores a los 30 grados este viernes.

Unos 34 millones de personas en Francia vivirán no obstante temperaturas de más de 35 ºC, así como 17 millones en Italia y 15 millones en Países Bajos.

El instituto meteorológico de Países Bajos emitió además por primera vez una alerta roja por calor, en vigor este viernes en gran parte del país.

Para establecer estas cifras, AFP utilizó un método similar al de Klimadashboard, cruzando el modelo de previsiones meteorológicas del Deutscher Wetterdienst (DWD) alemán, calculado a las 03H00 GMT, con la densidad de población.

Los habitantes de una zona se contabilizan si el modelo prevé, en algún momento del viernes, temperaturas superiores a 30 o 35 °C en ese lugar.

Dado que el modelo tiene una resolución de aproximadamente 6,5 km, no puede reflejar completamente las islas de calor urbanas, precisó no obstante David Jablonski, de Klimadashboard, a AFP.

nlc-ys/ang/avl/dbh