Al menos 151 kenianos fueron repatriados desde Sudáfrica tras las marchas antiinmigración

Compartir

3 minutos

Nairobi, 2 jul (EFE).- Al menos 151 kenianos fueron repatriados desde Sudáfrica tras una ola de violencia xenófoba y marchas antiinmigración, informó este jueves el Ministerio de Asuntos Exteriores de Kenia.

El ministro de Asuntos Exteriores y primer ministro, Musalia Mudavadi, informó en un comunicado que el Gobierno puso en marcha una evacuación segura de los kenianos en situación de riesgo a través de la diáspora y la Alta Comisión de Kenia en Pretoria.

“Kenia insta al Gobierno sudafricano a que continúe apoyando el proceso de evacuación, salvaguardando al mismo tiempo el bienestar y la seguridad de los ciudadanos kenianos que permanecen en el país”, afirmó Mudavadi.

Hasta hoy, 240 kenianos se habían registrado en la Alta Comisión para recibir asistencia, la cual ha proporcionado alojamiento temporal seguro, comidas, suministros de primera necesidad y apoyo especializado a grupos vulnerables.

Los 151 evacuados regresaron al país en vuelos de la aerolínea de bandera Kenya Airways y se espera que otros 55 kenianos lleguen este jueves.

“La escalada de actos hostiles puede ser lamentable. Kenia expresa su confianza en la continua protección de sus nacionales, junto con todas las demás personas bajo la jurisdicción de Sudáfrica”, dijo Mudavadi.

El ministro añadió que la mayoría de los aproximadamente 27.000 kenianos que residen en Sudáfrica siguen contribuyendo de manera significativa a las economías de Kenia y Sudáfrica e instó a los kenianos que viven en el extranjero a respetar las leyes de sus países de acogida y a asegurarse de que su estatus migratorio se mantenga vigente y al día.

Agradeció al Gobierno sudafricano su cooperación durante la evacuación, y afirmó que Kenia valora la larga amistad y asociación entre ambos países y mantiene su compromiso de fortalecer las relaciones bilaterales.

Miles de personas tomaron las calles de Sudáfrica el pasado martes en marchas convocadas por grupos antiinmigración, que dieron ese día como fecha límite a los indocumentados africanos para abandonar el país.

La Policía de Sudáfrica confirmó un fallecido en el marco de saqueos que coincidieron con las protestas, pero la ministra de Justicia y Desarrollo Constitucional sudafricana, Mmamoloko Kubayi, aseguró que «no se registraron víctimas mortales durante la jornada de estas manifestaciones», que sí se saldaron con más de 900 arrestos.

Los convocantes culpan a estos migrantes de los problemas económicos del país, la deficiente prestación de servicios públicos o las altas tasas de delincuencia, y han llegado a impedir que accedan a atención médica y a educación en instalaciones públicas.

Frente a esta situación, Zimbabue, Ghana, Nigeria, Uganda, Kenia, Mozambique y Malaui han repatriado a cientos de ciudadanos que solicitaron regresar a sus países de origen por miedo a los ataques xenófobos.

El Gobierno sudafricano, por su parte, ha condenado estos ataques, aunque ha reivindicado su derecho a frenar la inmigración irregular. EFE

aam/ajs