Al menos 16 fallecidos en un accidente de bus en el centro de Bolivia

afp_tickers

2 minutos

Al menos 16 personas fallecieron y 32 resultaron heridas este lunes cuando un bus de pasajeros rodó unos 300 metros pendiente abajo en el centro de Bolivia, según la policía.

El accidente ocurrió en la mañana en Morochata, en una carretera que une esa localidad con la provincia de Quillacollo, más de 90 kilómetros al oeste de la ciudad de Cochabamba.

«Tenemos un reporte preliminar con 16 personas fallecidas» y 32 heridas, informó a la prensa el coronel Fernando Aragón, subdirector de la dirección de tránsito de Cochabamba.

Según la autoridad policial, solo tres cadáveres han podido ser recuperados. Los otros 13 continúan en el lugar del siniestro.

Una de las primeras hipótesis de la investigación señala que el chófer «pierde el control del motorizado», indicó el coronel Omar Zegada, jefe nacional de tránsito, al canal Unitel.

Las autoridades no revelaron si el conductor, de 23 años, sobrevivió herido o si está entre las víctimas mortales. Tampoco han revelado el número total de pasajeros.

«Este es uno de los casos más complejos, toda vez de que se trata de un bus con pasajeros» accidentado en una zona «de difícil acceso», comentó el coronel Aragón.

En las carreteras de Bolivia mueren unas 1.400 personas al año, principalmente por imprudencia del conductor y fallas mecánicas, según cifras del Ministerio de Gobierno.

El accidente más grave en lo que va del 2025 ocurrió en marzo, durante las festividades de Carnaval, cuando dos buses colisionaron de frente en Potosí, en el sur del país.

El saldo fue de 37 ocupantes muertos.

gta-jac/vel/cjc