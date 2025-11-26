Al menos 16 heridos y 60 detenidos en la nueva redada israelí en el noreste de Cisjordania

3 minutos

Jerusalén, 26 nov (EFE).- Al menos 16 personas han resultado heridas a golpes y otras 60 han sido detenidas en la ciudad de Tubas (norte de Cisjordania), según los datos de la Media Luna Roja Palestina y el Club de Prisioneros local, por la redada iniciada este miércoles por el Ejército de Israel.

«La Media Luna Roja Palestina informa que sus equipos en Tubas están atendiendo a un hombre de 85 años que fue brutalmente golpeado en Tubas», recoge un comunicado de esta organización, tras horas de redada en la localidad palestina.

Según la Media Luna Roja, las tropas israelíes impiden además a sus ambulancias llegar a un niño que ha sufrido quemaduras en la localidad vecina de Tayasir.

En total, un portavoz de la organización indicó a EFE que 16 personas de Tamún y Tubas han sido atendidas tras haber recibido palizas de los militares.

La sociedad advirtió también en la noche del miércoles que las tropas israelíes han arrestado a un herido en Tamún cuando se encontraba dentro de una de sus ambulancias.

El Club de Prisioneros de Tubas, la delegación local de una de las principales asociaciones que defienden los derechos de los presos en Cisjordania, denunció ante la agencia oficial de noticias, Wafa, que las tropas han detenido a lo largo del día a 60 personas en sus operaciones tanto en Tubas como en Aqaba, Tamún y Tayasir.

Además, Wafa denunció otra incursión al caer la noche este miércoles en Aqrabah, cerca de Nablus (norte).

Las incursiones se enmarcan en una «operación antiterrorista» anunciada por el Ejército, de la mano de la Policía y el Shin Bet (la agencia de inteligencia interior israelí), que comenzaron tras «la identificación de intentos de establecer bastiones terroristas y la construcción de infraestructuras terroristas en la zona», sobre las que no dieron más detalles.

Las fuerzas armadas sostienen haber hallado en sus incursiones un punto de observación a las tropas israelíes, cuya ubicación no detallaron.

«La operación comenzó después de una actividad del Ejército, la Policía y el Shin Bet en la que tres terroristas que participaron en ataques terroristas contra soldados del Ejército y ciudadanos israelíes fueron eliminados», recoge un comunicado castrense esta tarde-

Los tres fallecidos son Sultan al Ghani, muerto en Yenín el martes en represalia por asesinar al colono israelí Gideon Perry en agosto de 2024; Ala Raouf Shetiyya, al que el Ejército mató en una operación el lunes tras haber participado en un atropello en mayo de 2024 en el que fallecieron dos soldados; y un tercer atacante cuyo nombre no difundieron las fuerzas armadas, pero asociaron a la Policía de Palestina, al que las tropas mataron cerca de Nablus.

El Ejército de Israel se refiere como «terroristas» a aquellos palestinos que atacan a sus tropas o israelíes, también cuando lo hacen de forma individual y sin vincularse a milicias. En ocasiones, utilizan este término para referirse a niños, mujeres o adolescentes que lanzan piedras a los soldados.

La redada en Tubas se produce mientras Israel ya mantiene una macrooperación desde el 21 de enero en los campamentos de refugiados de Yenín y los de Nur Shams y Tulkarem, todos ellos también en el norte, que mantienen aún a miles de personas desplazadas de sus hogares.EFE

pbj/av