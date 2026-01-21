Al menos 16 muertos en combates entre Ejército y fuerzas de la oposición en Sudán del Sur

Yuba, 21 ene (EFE).- Al menos 16 soldados del Ejército sursudanés murieron en un enfrentamiento contra el Ejército Popular de Liberación de Sudán en la Oposición (SPLA-IO) por el control de una base militar en el norte de Sudán del Sur, informaron este miércoles fuerzas de la oposición, al tiempo que la tensión política aumenta en el país más joven del mundo.

En un comunicado, el SPLA-IO afirmó que sus fuerzas lanzaron ayer, martes, un ataque contra la base del ejército sursudanés (SSPDF) en la localidad de Pachime Payam, en el condado de Longechuk, en el estado del Alto Nilo, lo que provocó la captura de la posición.

«La operación dio como resultado la captura completa de la posición de las SSPDF en Pachime Payam», dijo el portavoz del SPLA-IO, el coronel Lam Paul Gabriel, quien describió el asalto como «rápido y bien coordinado».

Además de los fallecidos durante los combates, el resto de las tropas huyeron a través de la frontera hacia la vecina Etiopía, según la nota.

Hasta el momento, el Ejército sursudanés no ha reaccionado ante esta información.

«En estos momentos, nuestras fuerzas controlan totalmente las aldeas de Pachime, Pawole y Terdupe, en el condado de Longechuk», dijo el coronel Lam, quien añadió que el mando del SPLA-IO «felicita a las fuerzas por el éxito de la operación en Pachime».

Los combates ponen de relieve la persistente inseguridad en algunas zonas del estado del Alto Nilo, a pesar del acuerdo de paz revitalizado de 2018 que puso fin a la guerra civil de cinco años en Sudán del Sur.

Aunque el acuerdo condujo a la formación de un gobierno de unidad, los enfrentamientos entre fuerzas rivales y la violencia intercomunitaria continúan en varias regiones.

El condado de Longechuk se encuentra cerca de la frontera oriental de Sudán del Sur con Etiopía, una zona que ya ha sido escenario de desplazamientos transfronterizos durante períodos de intensos combates.

Los residentes locales y los grupos humanitarios han advertido en repetidas ocasiones que la reanudación de la violencia corre el riesgo de provocar nuevos desplazamientos y perturbar los medios de vida, ya de por sí frágiles. EFE

