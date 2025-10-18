Al menos 16 muertos en un accidente de un autobús en el noreste de Brasil

(Actualiza con nuevo balance, más declaraciones y foto)

São Paulo, 18 oct (EFE).- Al menos 16 personas murieron y alrededor de una veintena resultaron heridas en un accidente de un autobús en una carretera del estado brasileño de Pernambuco, en el noreste del país, informaron este sábado fuentes oficiales.

El siniestro tuvo lugar la noche del viernes en una autovía federal, entre los municipios de Paranatama y Saloá, señaló la Policía de Carreteras Federal en una nota.

Según la investigación preliminar, el conductor perdió el control del vehículo, se fue al carril contrario y chocó con las rocas que había en el margen de la vía para finalmente impactar con un banco de arena y volcar.

De los 16 fallecidos, once eran mujeres y cuatro hombres. El género del otro óbito no se ha divulgado hasta el momento.

Al menos otras 17 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros hospitalarios de la región.

El conductor resultó herido leve y se sometió a un test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo, para después ser conducido a comisaría, donde declaró que un falló en los frenos del autobús provocó el accidente.

De acuerdo con las autoridades brasileñas, en el autobús viajaban unos 30 pasajeros con destino al municipio de Brumado, en el estado de Bahía, también en la empobrecida región noreste del país.

La Policía Civil ha abierto una investigación para esclarecer las causas del siniestro.

La gobernadora de Pernambuco, Raquel Lyra, de visita oficial en China, dijo en sus redes sociales que, «incluso desde la distancia», monitorea la situación.

«Los equipos están trabajando para ayudar a quienes lo necesiten», aseguró.

Por su parte, el gobernador de Bahía, Jerônimo Rodrigues, lamentó el «gravísimo accidente» y expresó su solidaridad a las familias de las víctimas, entre las cuales hay personas nacidas en ese estado.

«Estoy atento a las necesidades de los heridos y sus familias, y pongo a disposición mi Gobierno para colaborar con las autoridades de Pernambuco en todo lo necesario. Seguimos de cerca la situación y estamos listos para ofrecer apoyo», señaló en sus redes sociales.

Rodrigues informó después que movilizó a su Secretaría de Salud, al Cuerpo de Bomberos y a la Policía Técnica para brindar auxilio e identificar a las víctimas. EFE

