Al menos 16 muertos tras un naufragio en el lago Tanganica, en el este de la RD del Congo

1 minuto

Nairobi, 14 abr (EFE).- Al menos 16 personas murieron y otras cinco fueron rescatadas tras un naufragio en el lago Tanganica, en el este de la República Democrática del Congo (RDC), informó la Alcaldía del municipio de Kalemie, donde ocurrió el accidente.

El alcalde de Kalemie, Pierre Kamainza, indicó que entre los fallecidos había nueve adultos y siete niños, mientras que otros cinco pasajeros sobrevivieron al hundimiento y fueron rescatados, según recogieron medios locales este martes.

El incidente ocurrió este lunes debido al mal tiempo y a la sobrecarga en la embarcación, que transportaba pasajeros y mercancías.

La nave partió de la localidad costera de Kasama, que funciona como un punto de embarque para el transporte de personas y mercadería -principalmente productos agrícolas-, hacia el puerto de Kamkolombondo dentro de Kalemie, en la provincia de Tanganica.

Las autoridades señalaron que continúa la búsqueda de posibles víctimas, mientras refuerzan las medidas de seguridad, que incluyen el control de las embarcaciones y el uso obligatorio de chalecos salvavidas.

Este tipo de accidentes son frecuentes en las vías fluviales y lacustres de la RDC, donde las embarcaciones, a menudo precarias, suelen navegar sobrecargadas y las señalizaciones son prácticamente inexistentes.

La provincia de Tanganica limita con el lago del mismo nombre, que forma parte del cinturón de los Grandes Lagos en el este de África y consituye una frontera natural al este del país con Tanzania, Burundi y Zambia. EFE

aam/pa/jgb