Al menos 16 muertos tras una explosión en una mina de carbón en el noreste de la India

1 minuto

Nueva Delhi, 5 feb (EFE).- Al menos 16 trabajadores murieron y varios más podrían haber quedado atrapados tras una explosión ocurrida este jueves en una mina de carbón en el estado indio de Meghalaya (noreste), informaron fuentes policiales.

«Hasta el momento se han recuperado 16 cuerpos. Aún no se ha podido determinar cuántos trabajadores se encontraban dentro de la mina en el momento de la explosión y se teme que haya más personas atrapadas», señaló la directora general de la Policía estatal, I. Nongrang, a la agencia india PTI. EFE

