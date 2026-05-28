Al menos 16 niñas muertas y 74 heridas al incendiarse un internado de una escuela en Kenia

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Nairobi, 28 may (EFE).- Al menos 16 estudiantes murieron este jueves en Kenia en el incendio del internado de la Academia Femenina Utumishi en Gilgil, en el condado de Nakuru (centro-oeste), confirmó la Policía.

Otras 74 estudiantes fueron hospitalizadas tras el incidente, que ocurrió a las 04:30 hora local (01:30 GMT) y cuyas causas aún se desconocen, según un informe de la Policía publicado por medios locales.

En el internado, que daba alojamiento a 220 estudiantes de educación secundaria, se han desplegado efectivos del servicio de bomberos, las Fuerzas de Defensa de Kenia (KDF) y la Cruz Roja, entre otros servicios de emergencia. EFE

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