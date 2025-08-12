Al menos 16 personas murieron esta noche en los bombardeos israelíes en Gaza

2 minutos

Gaza/Jerusalén, 12 ago(EFE).- Una nueva noche de bombardeos del Ejército israelí contra Gaza concluyó con al menos 14 muertos a lo largo del enclave, según informaron los hospitales de la Franja que recibieron los cadáveres a primera hora de la mañana.

De madrugada un dron israelí cayó contra una tienda de campaña de refugiados en la zona de Mawasi, las playas al oeste de la ciudad de Jan Yunis (sur) en las que se hacinan miles de desplazados, matando a cinco personas.

Los fallecidos fueron identificados como Maher Abu Latifa; su mujer, Sanaa Abu Latifa; el hijo de ambos, Abdul Rahman Maher Abu Latifa; Ziad Suleiman al Shawaf y Asid Ziad al Shawaf, informó la agencia de noticias palestina, Wafa.

Mawasi, donde se encuentran más de 425.000 desplazados según la ONU, es el punto al que el Ejército israelí dirige a los gazatíes cuando ordena la evacuación de otras áreas de la Franja.

Israel calificaba este área como «segura» hasta que rompió el alto el fuego en Gaza el pasado 18 de marzo, retirándole dicho estatus pero redirigiendo aún a la población hacia allí. Tanto cuando era considerada «segura» como después ha sido objeto constante de ataques.

Ahora, tanto Mawasi como el resto de campamentos de refugiados en la playa que se extienden en el centro y sur de Gaza son considerados uno de los «dos últimos bastiones de Hamás» (junto a la ciudad de Gaza) por Israel, anunció su primer ministro, Benjamín Netanyahu, en una rueda de prensa el domingo.

En la ciudad de Gaza, al norte, distintos bombardeos afectaron a las viviendas de las familias Nadim (con cuatro muertos), Hosari (con tres muertos y en torno a una veintena de desaparecidos entre los escombros) y Salmi (con un muerto y varios desaparecidos), recogieron fuentes sanitarias.

El Hospital Al Awda de Nuseirat, en el centro de Gaza, recibió además tres muertos procedentes de un presunto tiroteo del Ejército israelí cerca del punto de reparto de comida de la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, en inglés) cerca de Bureij.

Más de 60.000 personas han muerto en Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023, en una situación denunciada como genocidio por países como Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), una calificación que también han usado organizaciones internacionales e israelíes de derechos humanos.EFE

pbj/alf