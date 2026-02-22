Al menos 17 muertos, entre ellos once niños, en el bombardeo de Pakistán en Afganistán

Kabul, 22 feb (EFE).- Al menos 17 personas murieron y otras cinco resultaron heridas en los bombardeos lanzados por Pakistán en la madrugada de este domingo en el este de Afganistán, según el primer balance ofrecido por las autoridades talibanes.

«Como resultado de la agresión de anoche por parte de milicias paquistaníes en el distrito de Behsood de esta provincia, 17 civiles, incluidos 11 niños, murieron y otras cinco personas resultaron heridas», confirmó a EFE el jefe de Información del Departamento de Información y Cultura de Nangarhar, Quraishi Badloon. EFE

