Al menos 17 muertos en ataques israelíes en Gaza

Al menos 17 personas murieron el jueves por bombardeos y disparos israelíes en la Franja de Gaza, indicó la Defensa Civil del territorio palestino.

Entre los fallecidos, hay seis personas que estaban esperando para recibir ayuda humanitaria, declaró a AFP el portavoz de la agencia de emergencias, Mahmud Basal.

«Las fuerzas de ocupación israelíes están intensificando sus ataques en Zeitun», un barrio del suroeste de Ciudad de Gaza, en el norte del territorio, asediado y devastado por más de 22 meses de guerra, indicó Basal.

«Por cuarto día consecutivo, la zona es objeto de una operación militar que ha causado un gran número de mártires y heridos. Desde el amanecer, hemos recibido 28 llamadas de familias del barrio, algunas cuyos hijos han muerto. Muchas personas no pueden salir debido a los disparos», afirmó.

Maram Kashko, un habitante de Zeitun, dijo que «los bombardeos se han intensificado desde hace cuatro días, mi sobrino, su esposa y sus hijos murieron en un bombardeo».

El ejército israelí anunció el miércoles un nuevo plan militar en la Franja de Gaza, donde continúa su ofensiva, lanzada en respuesta al ataque en territorio israelí del movimiento islamista palestino Hamás del 7 de octubre de 2023.

Por orden del gabinete militar del primer ministro Benjamin Netanyahu, el ejército se prepara para tomar el control de Ciudad de Gaza y de los campos de refugiados vecinos, con el objetivo de derrotar a Hamás y liberar a los rehenes israelíes.

Israel controla actualmente tres cuartas partes del territorio palestino, donde los aproximadamente dos millones de habitantes necesitan alimentos urgentemente, según la ONU.

Al desastre humanitario se suman desde hace algunos días altas temperaturas.

«El calor es insoportable. Vivimos en una tienda de nylon, es como un horno. No podemos quedarnos dentro durante el día, no tenemos ventilación», dijo Um Khaled Abu Jazar, de 40 años, una desplazada del campamento de Al Mawasi, en el sur del territorio.

El ataque de Hamás que desencadenó la guerra dejó 1.219 muertos del lado israelí, en su mayoría civiles, según un recuento  basado en datos oficiales. 

De los 251 rehenes capturados el día del ataque, 49 siguen detenidos en Gaza, de los cuales 27 han muerto, según el ejército.

Las represalias israelíes han causado 61.776 muertos en Gaza, en su mayoría civiles, según los datos del Ministerio de Salud de Hamás, considerados fiables por la ONU.

