Al menos 17 muertos en la RDC tras el ataque de un grupo armado ligado a Estado Islámico

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Nairobi, 20 may (EFE).- Al menos 17 civiles murieron en un ataque perpetrado por las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), una milicia rebelde con lazos difusos con el grupo terrorista Estado Islámico (EI), en el este de la República Democrática del Congo (RDC), informó este miércoles una ONG local.

Las ADF asaltaron las aldeas de Peleki y Manyama dentro del territorio de Mambasa, en la provincia de Ituri (este), alrededor de las 20.00 hora local (18.00 GMT) del martes, donde mataron a los residentes y se escaparon, tras incendiar varias viviendas.

El coordinador de la Nueva Sociedad Civil Congoleña (NSCC), Peresi Mamboro, confirmó un balance provisional de 17 muertos, aunque advirtió que podrían ser más debido a la persistente inseguridad y a las dificultades para acceder a algunas de las aldeas afectadas, según recogen medios locales.

Mamboro dijo que tras el ataque, los rebeldes se dispersaron en dos grupos y advirtió que siguen operando libremente en la zona.

Las ADF son una milicia de origen ugandés, pero en la actualidad tienen sus sedes en las provincias vecinas congoleñas de Kivu del Norte e Ituri, donde perpetran a menudo ataques y aterrorizan a la población.

Las autoridades ugandesas también acusan al grupo de organizar ataques dentro de su territorio y, en noviembre de 2021 los Ejércitos de Uganda y la RDC empezaron una operación militar conjunta contra el grupo que no ha acabado con los ataques.

Sus objetivos son difusos, más allá de una posible vinculación con EI, que en ocasiones se atribuye sus acciones.

Aunque los expertos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU) no hallaron pruebas de un apoyo directo de EI a las ADF, Estados Unidos las identifica desde marzo de 2021 como «una organización terrorista» afiliada al grupo yihadista.

Desde 1998, el este de la RDC está sumido en un conflicto alimentado por más de un centenar de grupos rebeldes y el Ejército, pese a la presencia de la misión de paz de la ONU (Monusco). EFE

aam/rod